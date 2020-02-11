Один из эвакуированных из Уханя россиян после карантина приедет в Ижевск

Пока все вернувшиеся в Россию находятся в санатории в Тюмени.

Ижевск. Удмуртия. Один из эвакуированных из китайского Уханя россиян после карантина приедет в Ижевск. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на тюменский областной штаб по профилактике коронавируса.

Сейчас эвакуированные находятся в санатории «Градостроитель» в Тюмени. После они планируют разъехаться по 44 городам. Так, 33 человека отправятся в Москву, по 9 человек – в Санкт-Петербург и Барнаул, 8 вывезенных из Китая приедут в Челябинск, 6 – во Владивосток, 5 – в Красноярск. В Тюмени из числа помещенных на карантин останется только один – он является жителем города.

Двумя военно-транспортными самолетами ВКС России в Тюмень доставили 144 россиян и иностранцев, пожелавших покинуть провинцию Хубэй. На карантине находятся граждане Белоруссии, Армении, Украины, Таджикистана, Узбекистана, Казахстана.

Эвакуированных продезинфицировали в аэропорту, после чего перевезли в санаторий, который находится в безлюдной местности, где им предстоит провести 14 дней. Зараженных среди эвакуированных пока не выявили, однако трех человек на второй день перевели в инфекционную больницу по причинам, не связанным с ОРВИ.

Багаж изолированным выдадут после дезинфекции.

Напомним, жертвами коронавируса в Китае и за его пределами скончались 1016 человек. По состоянию на 10 февраля болезнь выявили у 42,6 тыс. человек.