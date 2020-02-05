Эвакуация: первую партию россиян из Уханя на военном самолете привезли в Тюмень

Прибытие второго самолета с нашими согражданами ожидается также в среду, 5 февраля.



Тюмень. Тюменская область. Военно-транспортный самолет Ил-76МД, вылетевший с россиянами из китайского Уханя, приземлился в аэропорту Тюмени. Об этом сообщает «Интерфакс».

По данным агентства, на борту находятся 80 россиян, эвакуированных из охваченной вспышкой коронавирусной инфекции китайской провинции Хубэй. Прибытие второго самолета ВКС России с прочими гражданами России и стран СНГ ожидается также в среду, 5 февраля.

Всего, по данным посольства нашей страны в Китае, из Уханя вывезли 144 человека. Их временно разместят на карантин в Тюменской области.

Отмечается, что военные врачи, сопровождающие эвакуированных, одеты в защитные костюмы «Кварц-1» и пользуются дистанционными термометрами.