Госдума запретила в первом чтении курение вейпов и кальянов

Курительные приспособления окажутся вне закона в общественных местах.

Москва. Ограничить использование электронных курительных изделий и кальянов намерены депутаты Госдумы. В среду, 11 декабря, парламентарии поддержали в первом чтении законопроект об ограничении и запрете их продажи несовершеннолетним, пишет «Интерфакс».

Документ предлагает приравнять указанные курительные приспособления к сигаретам. В пояснительной записке к законопроекту указано, что его разработка обусловлена ростом популярности вейпов и кальянов среди детей и молодежи.

В частности, депутаты намерены ограничить показ электронных курительных изделий на видео, предназначенных для детей и взрослых, а также запретить вовлекать несовершеннолетних в употребление вейпов и кальянов, и продавать им эти изделия.

Кроме того, предлагается не допускать курение указанных приспособлений в общественных местах, в помещениях и т.д., по аналогии с обычными сигаретами.