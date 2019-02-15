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Неизвестный избил битой мэра Иваново

15:42, 15 февраля, 2019
Дарья Снидкова
15:42, 15 февраля, 2019
Дарья Снидкова
172
0
#Иваново\n#избиение\n#мэр\n#хулиганство
Фото: Chastnik.ru
172
0

Глава города отделался легкими ушибами.

Иваново. Ивановская область. Главу Иваново Владимира Шарыпова избил битой неизвестный. Об этом пишет РЕН-ТВ со ссылкой на ТАСС.

Нападение произошло вечером в четверг, 14 февраля, около дома мэра. Шарыпов дал отпор и даже бросился в погоню за убегавшим злоумышленником, однако тот все равно скрылся.

После глава обратился за медпомощью. Он отделался легкими ушибами.

РБК пишет, что в областном УМВД возбудили уголовное дело о хулиганстве.

В пятницу, 15 февраля, градоначальник вышел на работу.
«Работает в полном графике. С утра принимал участие в мероприятиях, посвященных воинам-афганцам. Сейчас по рабочим делам в отъезде», — сообщили в пресс-службе города.

15:42, 15 февраля, 2019
Дарья Снидкова
172
0
#Иваново\n#избиение\n#мэр\n#хулиганство

 

 

 


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