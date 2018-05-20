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Российским застройщикам пообещали федеральные деньги

10:16, 20 мая, 2018
Юлия Мокрушина
10:16, 20 мая, 2018
Юлия Мокрушина
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#строительство\n#недвижимость\n#жилищное строительство\n#субсидии
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Для этого им придется соблюдать новые стандарты.

Калининград. Россия. Российские девелоперы, которые будут строить жилье с учетом создания комфортной среды для будущих жильцов, смогут рассчитывать на федеральные субсидии. Об этом на форуме «Среда для жизни: все о жилье», который проходит в Калининграде, заявил замминистра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин, пишет Интерфакс.

«Качественные проекты, которые будут создавать комфортную среду, строиться по новым стандартам, будут получать федеральную финансовую поддержку», - отметил Стасишин.

Субсидии, о которых идет речь, будут выделяться в рамках федерального проекта «Ипотека и арендное жилье». Критерии стандартного жилья сейчас разрабатывают специалисты Минстроя, Дома.рф и КБ Стрелка.

10:16, 20 мая, 2018
Юлия Мокрушина
121
0
#строительство\n#недвижимость\n#жилищное строительство\n#субсидии

 

 

 


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