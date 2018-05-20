Российским застройщикам пообещали федеральные деньги

Для этого им придется соблюдать новые стандарты.

Калининград. Россия. Российские девелоперы, которые будут строить жилье с учетом создания комфортной среды для будущих жильцов, смогут рассчитывать на федеральные субсидии. Об этом на форуме «Среда для жизни: все о жилье», который проходит в Калининграде, заявил замминистра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин, пишет Интерфакс.

«Качественные проекты, которые будут создавать комфортную среду, строиться по новым стандартам, будут получать федеральную финансовую поддержку», - отметил Стасишин.

Субсидии, о которых идет речь, будут выделяться в рамках федерального проекта «Ипотека и арендное жилье». Критерии стандартного жилья сейчас разрабатывают специалисты Минстроя, Дома.рф и КБ Стрелка.