Росгвардия станет следить за публичными акциями с помощью беспилотников

Технические новинки хотят внедрить во все подразделения ведомства.

Москва. Росгвардия будет следить за митингами и массовыми акциями в России с помощью беспилотных аппаратов. Об этом заявил заместитель главнокомандующего войсками генерал-лейтенант Олег Борукаев, пишет REGNUM. Росгвардии будут переданы беспилотники и комплексы воздушного наблюдения.

«Что касается охраны общественного порядка, то в настоящее время развивается беспилотная техника и комплексы воздушного наблюдения для того, чтобы осуществлять мониторинг обстановки в местах проведения массовых акций», — говорит Борукаев.

Технические новинки планируется передать другим подразделениям Национальной гвардии России. Охрана важных государственных объектов будет выполняться с помощью современных средств связи и патрульных автомобилей нового типа. В оснащении сил правопорядка сделают акцент на оружии нелетального воздействия. Ведомство планирует информировать обо всех новинках общественность.