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      Росгвардия станет следить за публичными акциями с помощью беспилотников

      10:31, 28 марта, 2017
      Елена Коробейникова
      10:31, 28 марта, 2017
      Елена Коробейникова
      81
      0
      #контроль\n#беспилотник\n#беспорядки\n#Росгвардия
      Фото: rosgvard.ru
      81
      0

      Технические новинки хотят внедрить во все подразделения ведомства.

      Москва. Росгвардия будет следить за митингами и массовыми акциями в России с помощью беспилотных аппаратов. Об этом заявил заместитель главнокомандующего войсками генерал-лейтенант Олег Борукаев, пишет REGNUM. Росгвардии будут переданы беспилотники и комплексы воздушного наблюдения.

      «Что касается охраны общественного порядка, то в настоящее время развивается беспилотная техника и комплексы воздушного наблюдения для того, чтобы осуществлять мониторинг обстановки в местах проведения массовых акций», — говорит Борукаев.

      Технические новинки планируется передать другим подразделениям Национальной гвардии России. Охрана важных государственных объектов будет выполняться с помощью современных средств связи и патрульных автомобилей нового типа. В оснащении сил правопорядка сделают акцент на оружии нелетального воздействия. Ведомство планирует информировать обо всех новинках общественность. 

      10:31, 28 марта, 2017
      Елена Коробейникова
      81
      0
      #контроль\n#беспилотник\n#беспорядки\n#Росгвардия
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