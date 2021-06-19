Школьницы из Челябинска и Москвы победили на европейской олимпиаде по информатике для девочек

Юные программистки завоевали четыре золота.

Швейцария. Ученицы из России завоевали четыре золотые медали на первой Европейской женской школьной олимпиаде по информатике. Состязания по программированию проходили с 14 по 19 июня в Швейцарии, сообщается на сайте Минпросвещения России.

Это первая международная олимпиада по информатике среди школьниц, в ней участвовали 156 девушек из 39 стран. Каждая страна могла представить 4 участниц в возрасте до 20 лет.

В составе российской сборной выступили Екатерина Шиляева из Челябинска, москвички Алиса Гладченко, Екатерина Порай и Дарья Грекова. Самая юная в команде - Дарья Грекова - учится в 7 классе.

Екатерина Шиляева и Алиса Гладченко разделили первое место в личном первенстве, каждая набрала максимально возможное количество баллов. Также они показали лучший результат в задании D2, с которым справились всего 15 участниц.

Уровень школьного IT-образования в России сегодня уже не нуждается в дополнительной рекламе на мировой арене, заявил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов, поздравляя победительниц. Своим успехом школьницы доказали, что сегодня информатика и программирование интересны не только молодым людям, отметил министр.