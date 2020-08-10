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Учителя-наставники и учителя-методисты: в российских школах появятся новые должности

10:46, 10 августа, 2020
Евгений Кандаков
Учителя-наставники и учителя-методисты: в российских школах появятся новые должности
10:46, 10 августа, 2020
Евгений Кандаков
174
0
#дети\n#образование\n#школа\n#педагоги\n#учеба\n#учителя
Фото: pixabay.com
174
0

Это позволит повысить качество образования, считает глава Минпросвещения.

Москва. Новые должности педагогов введут в школах. Об этом «Российской газете» рассказал министр просвещения Сергей Кравцов.

По его словам, в штате учебных заведений появятся учителя-наставники и учителя-методисты. Новые специалисты придут в школы с сентября 2021 года.

Глава ведомства пояснил, что введение указанных должностей призвано повысить престиж профессии педагога. Также благодаря новшеству учителя получат дополнительные возможности для своего профессионального развития. Кроме того, Сергей Кравцов надеется, что учителя-наставники и учителя-методисты смогут повысить качество образования в школах.

Штатные обязанности педагогов, которые займут новые должности, пока не уточняются.

10:46, 10 августа, 2020
Евгений Кандаков
174
0
#дети\n#образование\n#школа\n#педагоги\n#учеба\n#учителя

 

 

 


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