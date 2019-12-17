Васильева попросила учителей не задавать школьникам домашних заданий на каникулы

По словам министра, это приводит к тому, что рефераты и сочинения пишут за детей родители.

Москва. Избавить детей и их родителей от домашних заданий на зимние каникулы призвала педагогов министр просвещения России Ольга Васильева. Об этом пишет «Российская газета».

В интервью изданию глава школьного ведомства рассказала, что многие родители жалуются на то, что дети не в состоянии понять, что задал им учитель, из-за этого домашние задания выполняют родители, подчас до поздней ночи.

«Мы потеряли функциональную грамотность. Дети не всегда понимают, как применять знания, которые они получают. И это же нам показывают международные исследования», - посетовала Ольга Васильева.

Она добавила, что по чтению Россия занимает сейчас 31 место в мире, а когда-то (в составе СССР) была самой читающей страной.

«Сейчас пытаемся это вернуть: обновляем стандарты, создаем новые, интерактивные задания. Будем тиражировать их на всю страну, прежде всего через «Российскую электронную школу», - рассказала министр просвещения. Также Ольга Васильева заявила, что надеется увидеть результаты этой работы по итогам 2021 года.