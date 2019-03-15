Военно-политическую академию возродят в России

История учреждения началась в 1919 году.

Москва. В России в 2019 году возродят престижное учреждение Советской Армии – Военно-политическую академию. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на «Известия».

Академию откроют на базе Военного университета. Учреждение будет выпускать заместителей командиров по военно-политической работе, психологов и журналистов.

Отметим, история академии началась еще в 1919 году, когда был создан Учительский институт красной Армии. Правопреемником заведения стал Военный университет.

После 1991 года Военно-политическую академию переименовали в Гуманитарную академию Вооруженных сил. Позднее её объединили с Военной академией экономики, финансов и права. В результате появился Военный университет Минобороны.