play
pause
  • $ 65.4 ↓
  • € 74.06 ↑

Военно-политическую академию возродят в России

17:03, 15 марта, 2019
Анна Торхова
17:03, 15 марта, 2019
Анна Торхова
111
0
#образование\n#Москва\n#студенты\n#учеба\n#университет\n#военные
Фото: Пресс-служба Минобороны России
111
0

История учреждения началась в 1919 году.

Москва. В России в 2019 году возродят престижное учреждение Советской Армии – Военно-политическую академию. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на «Известия».

Академию откроют на базе Военного университета. Учреждение будет выпускать заместителей командиров по военно-политической работе, психологов и журналистов.

Отметим, история академии началась еще в 1919 году, когда был создан Учительский институт красной Армии. Правопреемником заведения стал Военный университет.

После 1991 года Военно-политическую академию переименовали в Гуманитарную академию Вооруженных сил. Позднее её объединили с Военной академией экономики, финансов и права. В результате появился Военный университет Минобороны.

17:03, 15 марта, 2019
Анна Торхова
111
0
#образование\n#Москва\n#студенты\n#учеба\n#университет\n#военные

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

На льду Камы в Удмуртии обнаружили труп мужчины

13:20, 09 марта, 2019
3872

Приезд секретаря Совбеза России Николая Патрушева в Ижевск, новый директор ДРЭУ и арест Конора Макгрегора: что произошло минувшей ночью

2978
08:00, 12 марта, 2019

Дело хозяина «резинового дома» в Ижевске направили в суд

2548
15:30, 09 марта, 2019

Масленичные гуляния в Ижевске: что, где, когда

2467
12:10, 08 марта, 2019

Более 260 тыс рублей похитили с банковской карты жительницы Ижевска

1953
17:36, 09 марта, 2019

Клип Сергея Лазарева на песню для «Евровидения» за сутки набрал больше 1 млн просмотров

15:16, 10 марта, 2019
3965

Россиянки выбрали самые популярные города для путешествия в одиночку

1803
17:55, 08 марта, 2019

В МВД составили список потенциально опасных пород собак

1156
10:00, 08 марта, 2019

Роспотребнадзор рассказал, как бороться с близорукостью у школьников

1150
13:00, 08 марта, 2019

В «Москва-сити» появится самая большая жилая башня в Европе

1146
15:13, 12 марта, 2019

В зоопарке США ягуар напал на посетительницу, которая делала селфи

12:44, 11 марта, 2019
2511

Умер сыгравший СиСи Кэпвелла в «Санта-Барбаре» актер Джед Аллан

1274
15:37, 10 марта, 2019

Дневник с картой сокровищ Третьего рейха нашли в Германии

1065
10:50, 09 марта, 2019

Конгресс США одобрил запрет на признание Крыма российским

937
18:34, 08 марта, 2019

Илон Маск восхитился российскими космическими технологиями

862
14:55, 09 марта, 2019

Мультимедиа

Удмуртия в минуту: главные новости недели

Кофемолка - выпуск 71: Александра Семенова в гостях у Энвиля Касимова

Новый путь мусора в Удмуртии: строго от контейнера и до полигона