Сама певица изначально опровергала эту информацию.

Москва. Певицу Юлию Началову подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на ряд СМИ.

Менеджер артистки Владимир Белов отказался от комментариев, заявив, что «ничего не произошло».

В понедельник, 11 марта, «Пятый канал» сообщил, что Началову якобы экстренно госпитализировали в реанимацию одной из московских клиник из-за резкого повышения уровня сахара в крови. Сама певица опровергла эту информацию, пояснив, что находится в Риме.

В свою очередь, представитель Началовой Анна Исаева заявила, что с певицей «всё благополучно», она находится на обследовании в одной из московских клиник.