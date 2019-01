Эпизод «Маши и Медведя» попал в Книгу рекордов Гиннесса

Москва. Эпизод «Маша плюс каша» мультсериала «Маша и Медведь» попал в Книгу рекордов Гиннеса как самый просматриваемый анимационный ролик на YouTube. Об этом пишет «РГ» со ссылкой на РИА Новости.

На данный момент видео набрало более 3,4 млрд просмотров. Кроме того, эпизод попал в Топ-5 самого просматриваемого контента на платформе.

Все серии «Маши и Медведя» просмотрели более 42 млрд раз.

Зрители впервые увидели мультфильм в 2009 году.

Подпишись на Машу в Инстаграм: http://instagram.com/mashaandthebear/ http://youtube.com/MashaBearEN - now watch in english! http://mashabear.com - Masha and The Bear official website Masha And The Bear Facebook - http://facebook.com/MashaAndTheBear RU: #МашаиМедведь - Маша плюс каша (Серия 17) Медведь играет в шашки. Маша прерывает игру просьбой её покормить. Медведь готовит ей кашу, которая Маше не понравилась.