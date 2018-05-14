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Памятник Глебу Жеглову установили в Ангарске

10:52, 14 мая, 2018
Александра Бобрович
10:52, 14 мая, 2018
Александра Бобрович
267
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#культура\n#кино\n#Сибирь\n#Высоцкий\n#памятник\n#знаменитости
Фото: kinopoisk.ru
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Скульптура стала второй в России, увековечивающей Высоцкого в образе знаменитого оперативника из «Место встречи изменить нельзя».

Ангарск. Иркутская область. Памятник Глебу Жеглову из «Место встречи изменить нельзя» установили в сибирском Ангарске. Об этом сообщает фонд наследия русской культуры и духовности «Отражение» в социальных сетях.  

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Владимир Высоцкий в образе сыщика и оперативника МУРа стоит в ангарском парке «Отражение Советского Союза». При этом на самом постаменте отлита одна из самых известных фраз ленты: «Вор должен сидеть в тюрьме».  

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Отмечается, что на данный момент скульптура стала второй в России, увековечивающей поэта в образе знаменитого оперативника из «Место встречи изменить нельзя». «На сегодняшний день это второй памятник Высоцкому в образе Жеглова, который установлен в Российской Федерации», - говорится в сообщении фонда.  

Поводом для установки нового памятника послужила юбилейная дата – 40 лет назад режиссер Станислав Говорухин приступил к съемкам пятисерийного телефильма по роману братьев Вайнеров «Эра милосердия».  

Напомним, «Место встречи изменить нельзя» вышел на советские экраны в 1979 году. В фильме Станислав Говорухин показал послевоенную Москву такой, какой она была в августе-ноябре 1945 года. На протяжении пяти серией Глеб Жеглов и Владимир Шарапов расследовали дела банды «Черная кошка». Главные роли исполнили Владимир Высоцкий и Владимир Конкин.

10:52, 14 мая, 2018
Александра Бобрович
267
0
#культура\n#кино\n#Сибирь\n#Высоцкий\n#памятник\n#знаменитости

 

 

 


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