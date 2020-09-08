Башкирская содовая компания продолжит разрабатывать Шахтау, чтобы сохранить Куштау

Ранее защитники горы под Стерлитамаком устроили столкновения с рабочими и силовиками.



Уфа. Башкирия. Генеральный директор Башкирской содовой компании (БСК) Эдуард Давыдов предложил продолжить добычу сырья на остатках шихана (горы) Шахтау. Это позволит отсрочить необходимость разработки Куштау, против которой активно выступают экологи, пишет РБК.

На совете директоров БСК, прошедшем 8 сентября в Уфе, Эдуард Давыдов заявил, что данная мера даст производству соды в Стерлитамаке еще 2 года стабильной работы.

Ранее предполагалось, что остатков Шахтау предприятию хватит до 2024 года. Углубление выработки продлит этот срок до середины 2027 года. Однако дальнейшая добыча сырья чревата прорывом грунтовых вод, содержащих сероводород, в реку Белая, предупредил Давыдов.

В то же время руководитель БСК пообещал не допустить сокращения трудового коллектива компании. В крайнем случае, сырье будет завозиться из других регионов, хотя это ударит по рентабельности производства. Также Давыдов не исключил сокращение или полный отказ от экспортных поставок соды.

Напомним, в связи с истощением запасов минерального сырья на Шахтау Башкирская содовая компания планировала начать разработку другого шихана, Куштау. Против этого выступили экоактивисты. 15 и 16 августа на горе прошли акции протеста, обернувшиеся столкновениями с рабочими БСК и задержаниями наиболее агрессивных участников. 16 августа переговоры с общественниками начал глава Башкирии Радий Хабиров.

Гора Куштау находится в 18 км от Стерлитамака, где работают предприятия БСК, производящие из полезных ископаемых соду и цемент. Шахтау расположена на окраине Стерлитамака, и в настоящее время ее ресурсы почти полностью выработаны.

В конце августа президент России Владимир Путин заявил, что при реорганизации БСК в 2013 году была размыта государственная доля акций, в результате чего предприятие полностью перешло в частные руки. Новые владельцы не проявляют интереса к развитию региона, из которого извлекают прибыли, заявил глава государства, и поручил прокуратуре провести проверку указанной сделки.

Между тем глава Башкирии Радий Хабиров 2 сентября заявил, что шихан Куштау объявлен особо охраняемой природной территорией, где запрещена промышленная деятельность.