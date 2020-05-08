Кисло-сладкий сговор: в ФАС посчитали необоснованным рост цен на лимоны и сахар

Ретейлеров могут оштрафовать на 15% годовой выручки.



Москва. Федеральная антимонопольная служба подозревает торговые сети в тайных соглашениях с целью завышения цен на отдельные виды продукции. Особый интерес у специалистов ведомства вызвала ситуация с лимонами и сахаром, сообщается на официальном сайте ФАС.

На стоимость лимонов повлиял ряд объективных факторов. Среди них - сокращение импорта (в частности, из Турции) и повышение цен зарубежными поставщиками. Однако реальный масштаб подорожания цитрусовых значительно превзошел ожидаемый. В связи с этим в регионах проводятся проверки на предмет выявления картельных сговоров. Кроме того, проведено совещание с крупными торговыми сетями, на котором обсуждались способы снизить цены на лимоны. Ожидается, что это произойдет в первой половине мая.

Отмечено также удорожание в магазинах сахара. По мнению специалистов ФАС, объективных экономических причин для этого нет, поскольку сахара в России производится больше внутренних нужд, и на него не влияет рост стоимости валют. В связи с этим антимонопольщики проводят расследование по признакам картельного соглашения. Если наличие ценовых сговоров будет доказано, компании оштрафуют в размере до 15% от годовой выручки, а руководителям грозит уголовная ответственность, сообщил начальник Управления по борьбе с картелями Федеральной антимонопольной службы России Андрей Тенишев.

Напомним, в марте сообщалось о выявлении специалистами ФАС картельного сговора производителей гречки.