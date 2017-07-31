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      ФАС из-за роуминга возбудила дело против «большой четверки» сотовых операторов

      16:39, 31 июля, 2017
      Новичок
      16:39, 31 июля, 2017
      Новичок
      88
      0
      #ФАС\n#тарифы\n#мобильная связь\n#операторы сотовой связи\n#роуминг
      Фото: pixabay.com
      88
      0

      Антимонопольщики требуют от них полной отмены дополнительной платы за связь между регионами.

      Москва. В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) заявили о возбуждении дела в отношении ПАО «Вымпелком», ПАО «Мегафон», ПАО «МТС» и Tele2 за неисполнение предписания ведомства. Как пишет «Интерфакс», речь идет о ситуации с отменой национального роуминга.  

      Как напомнил замруководителя ФАС Анатолий Голомолзин, операторы связи обязаны были до конца июля вынести предложения по национальному роумингу, чего сделано не было. В связи с этим и было принято решение о возбуждении дела.  

      Также он указал на нарушение антимонопольного законодательства. По его мнению, компании устанавливают монопольно высокие цены за подключение связи между регионами России.  

      Определение о возбуждении дела в ближайшее время будет направлено в адрес ведущих сотовых операторов, отметил замруководителя ФАС. Анатолий Голомолзин подчеркнул, что с точки зрения антимонопольного органа, окончательное решение ситуации может состоять только в создании тарифных условий, когда абоненты будут получать услуги связи в других регионах по той же цене, что и дома. Кроме того, он заявил, что отмена внутрироссийского роуминга должна коснуться и Крымского полуострова.  

      Напомним, в понедельник, 31 июля, в ФАС также заявили, что повышение себестоимости услуг связи в случае отмены внутрисетевого роуминга должно составить менее копейки в минуту, и это удорожание сотовые компании могут компенсировать увеличением межрегионального трафика.

      16:39, 31 июля, 2017
      Новичок
      88
      0
      #ФАС\n#тарифы\n#мобильная связь\n#операторы сотовой связи\n#роуминг

       

       

       

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