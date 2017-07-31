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      Цены на связь могут вырасти на доли копейки из-за отмены роуминга

      13:57, 31 июля, 2017
      Новичок
      13:57, 31 июля, 2017
      Новичок
      57
      0
      #ФАС\n#тарифы\n#мобильная связь\n#операторы сотовой связи\n#роуминг
      Фото: pixabay.com
      57
      0

      Операторов обязали изменить тарифную политику к середине августа.

      Москва. Отмена внутрисетевого роуминга в России не должна привести к существенному повышению тарифов. Об этом заявили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС), пишут «Известия».  

      В ведомстве уверены, что потери операторов «большой четверки» можно будет компенсировать крайне незначительным ростом тарифов, буквально в доли копейки за минуту разговора. При этом за счет увеличения средней продолжительности разговоров между регионами доходы сотовых компаний увеличатся, а значит, можно будет обойтись и без такого повышения.  

      Напомним, в середине июля ФАС дала ведущим операторам 2 недели на исправление принципа ценообразования тарифов «чем дешевле разговоры в своем регионе, тем дороже связь с другими, и наоборот». По мнению антимонопольщиков, технические и экономические причины для такой политики в настоящее время отсутствуют.  

      Позднее крайний срок для изменения тарифов во внутрисетевом роуминге был продлен до середины августа 2017 года.

      13:57, 31 июля, 2017
      Новичок
      57
      0
      #ФАС\n#тарифы\n#мобильная связь\n#операторы сотовой связи\n#роуминг

       

       

       

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