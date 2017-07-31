Цены на связь могут вырасти на доли копейки из-за отмены роуминга

Операторов обязали изменить тарифную политику к середине августа.

Москва. Отмена внутрисетевого роуминга в России не должна привести к существенному повышению тарифов. Об этом заявили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС), пишут «Известия».

В ведомстве уверены, что потери операторов «большой четверки» можно будет компенсировать крайне незначительным ростом тарифов, буквально в доли копейки за минуту разговора. При этом за счет увеличения средней продолжительности разговоров между регионами доходы сотовых компаний увеличатся, а значит, можно будет обойтись и без такого повышения.

Напомним, в середине июля ФАС дала ведущим операторам 2 недели на исправление принципа ценообразования тарифов «чем дешевле разговоры в своем регионе, тем дороже связь с другими, и наоборот». По мнению антимонопольщиков, технические и экономические причины для такой политики в настоящее время отсутствуют.

Позднее крайний срок для изменения тарифов во внутрисетевом роуминге был продлен до середины августа 2017 года.