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      ФАС потребовала от ведущих операторов сотовой связи изменить цены на роуминг в России

      17:10, 17 июля, 2017
      Новичок
      17:10, 17 июля, 2017
      Новичок
      138
      0
      #ФАС\n#тарифы\n#мобильная связь\n#операторы сотовой связи\n#роуминг
      Фото: pixabay.com
      138
      0

      Постановление об этом опубликовано на сайте ведомства.  

      Москва. Антимонопольное ведомство обратило внимание на разницу в тарифах на внутрироссийский роуминг у операторов «Большой четверки». Компании должны в течение двух недель принять меры по исправлению ситуации.  

      Как сообщается на официальном сайте ФАС России, 14 июля предупреждение было направлено в адрес ПАО «ВымпелКом», ПАО «МТС», ПАО «МегаФон» и ООО «Т2 Мобайл». В нем отмечается, что ведущие игроки рынка используют одни и те же принципы оплаты внутрироссийского роуминга: чем дороже тарифный план у клиента, тем дешевле ему обходятся звонки и сообщения во время пребывания за пределами своего региона, и наоборот.

      По мнению антимонопольщиков, такая система не обусловлена никакими экономическими или техническими причинами и является нарушением пункта 6 части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции.  

      В течение 14 дней с момента получения предупреждения операторы должны изменить тарифы, исключив необоснованную разницу в оплате. А за 10 дней до введения новых правил об этом необходимо проинформировать абонентов.  

      Кстати, в конце июня в Госдуму был внесен законопроект о полной отмене внутрироссийского роуминга.

      17:10, 17 июля, 2017
      Новичок
      138
      0
      #ФАС\n#тарифы\n#мобильная связь\n#операторы сотовой связи\n#роуминг

       

       

       

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