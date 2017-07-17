ФАС потребовала от ведущих операторов сотовой связи изменить цены на роуминг в России

Постановление об этом опубликовано на сайте ведомства.

Москва. Антимонопольное ведомство обратило внимание на разницу в тарифах на внутрироссийский роуминг у операторов «Большой четверки». Компании должны в течение двух недель принять меры по исправлению ситуации.

Как сообщается на официальном сайте ФАС России, 14 июля предупреждение было направлено в адрес ПАО «ВымпелКом», ПАО «МТС», ПАО «МегаФон» и ООО «Т2 Мобайл». В нем отмечается, что ведущие игроки рынка используют одни и те же принципы оплаты внутрироссийского роуминга: чем дороже тарифный план у клиента, тем дешевле ему обходятся звонки и сообщения во время пребывания за пределами своего региона, и наоборот.

По мнению антимонопольщиков, такая система не обусловлена никакими экономическими или техническими причинами и является нарушением пункта 6 части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции.

В течение 14 дней с момента получения предупреждения операторы должны изменить тарифы, исключив необоснованную разницу в оплате. А за 10 дней до введения новых правил об этом необходимо проинформировать абонентов.

Кстати, в конце июня в Госдуму был внесен законопроект о полной отмене внутрироссийского роуминга.