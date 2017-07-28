Банк «Югра» лишили лицензии

Решение об этом принял 28 июля ЦБ РФ.

Москва. Центробанк отозвал лицензию у 29-го по объему капитала в России банка «Югра». Решение опубликовано на официальном сайте ЦБ. Оно вступило в силу в пятницу, 28 июля.

Напомним, 10 июля банк «Югра» обвинили в предоставлении недостоверной отчетности и выводе активов. Центробанк ввел временную администрацию и установил мораторий в 3 месяца на исполнение требований кредиторов банка.

Как сообщает пресс-служба финансового регулятора, в ходе проведенной проверки «Югры» была установлена полная утрата капитала банка. Также выявлены факты неисполнения «Югрой» федеральных законов и нормативных актов Банка России, говорится в пресс-релизе.

Владельцы финансового учреждения с данными претензиями на согласны. 24 июля Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск на действия Центробанка в отношении банка «Югра».