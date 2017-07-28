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      Банк «Югра» лишили лицензии

      14:18, 28 июля, 2017
      Новичок
      14:18, 28 июля, 2017
      Новичок
      149
      0
      #бизнес\n#банки\n#банкротство\n#Центробанк\n#финансы и деньги
      Фото: jugra.ru
      149
      0

      Решение об этом принял 28 июля ЦБ РФ.  

      Москва. Центробанк отозвал лицензию у 29-го по объему капитала в России банка «Югра». Решение опубликовано на официальном сайте ЦБ. Оно вступило в силу в пятницу, 28 июля.  

      Напомним, 10 июля банк «Югра» обвинили в предоставлении недостоверной отчетности и выводе активов. Центробанк ввел временную администрацию и установил мораторий в 3 месяца на исполнение требований кредиторов банка.    

      Как сообщает пресс-служба финансового регулятора, в ходе проведенной проверки «Югры» была установлена полная утрата капитала банка. Также выявлены факты неисполнения «Югрой» федеральных законов и нормативных актов Банка России, говорится в пресс-релизе.  

      Владельцы финансового учреждения с данными претензиями на согласны. 24 июля Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск на действия Центробанка в отношении банка «Югра».

      14:18, 28 июля, 2017
      Новичок
      149
      0
      #бизнес\n#банки\n#банкротство\n#Центробанк\n#финансы и деньги

       

       

       

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