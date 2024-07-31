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Тряхнула стариной: министр иностранных дел Германии Бербок сделала сальто

17:54, 31 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Тряхнула стариной: министр иностранных дел Германии Бербок сделала сальто
17:54, 31 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
52
0
#Германия\n#власть\n#политика\n#МИД\n#дипломат\n#параолимпиада\n#спорт
Фото: flickr.com
52
0

В молодые годы она была бронзовым призером страны по прыжкам на батуте.

Леверкузен. Германия. Глава МИД Германии Анналена Бербок сохранила неплохую спортивную форму. Будучи в городе Леверкузене (федеральная земля Северный Рейн – Вестфалия) министр продемонстрировала прыжки на батуте, пишет Газета.ру со ссылкой на Bild.

Как сообщает немецкое издание, вместе с рекордсменом мира по прыжкам в длину, параолимпийцем Маркусом Рёмом она посетила протезную мастерскую, которая действует в одном здании со спортклубом. Там Анналена Бербок увидела батут и не удержалась от соблазна попрыгать. Готовящийся к Параолимпиаде Рём провел для главы МИД ФРГ короткий инструктаж, но в нем не было особой необходимости. В молодом возрасте Бербок профессионально занималась прыжками на батуте, а в 1999 году даже была бронзовым призером страны в данной дисциплине.

Бербок совершила три прыжка и сальто назад, пишет Bild.

17:54, 31 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
52
0
#Германия\n#власть\n#политика\n#МИД\n#дипломат\n#параолимпиада\n#спорт