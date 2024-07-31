Тряхнула стариной: министр иностранных дел Германии Бербок сделала сальто

Леверкузен. Германия. Глава МИД Германии Анналена Бербок сохранила неплохую спортивную форму. Будучи в городе Леверкузене (федеральная земля Северный Рейн – Вестфалия) министр продемонстрировала прыжки на батуте, пишет Газета.ру со ссылкой на Bild.

Как сообщает немецкое издание, вместе с рекордсменом мира по прыжкам в длину, параолимпийцем Маркусом Рёмом она посетила протезную мастерскую, которая действует в одном здании со спортклубом. Там Анналена Бербок увидела батут и не удержалась от соблазна попрыгать. Готовящийся к Параолимпиаде Рём провел для главы МИД ФРГ короткий инструктаж, но в нем не было особой необходимости. В молодом возрасте Бербок профессионально занималась прыжками на батуте, а в 1999 году даже была бронзовым призером страны в данной дисциплине.

Бербок совершила три прыжка и сальто назад, пишет Bild.