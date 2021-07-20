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В текст девиза Олимпийских игр внесли изменения

12:21, 20 июля, 2021
Евгений Кандаков
В текст девиза Олимпийских игр внесли изменения
12:21, 20 июля, 2021
Евгений Кандаков
55
0
#спорт\n#Олимпийские игры\n#МОК\n#Олимпиада
Фото: pixabay.com
55
0

Это делается впервые с тех пор, как его утвердили.

Токио. Япония. Участники XXXII Летних Олимпийских игр будут соревноваться под новым девизом. Его официально утвердил МОК на сессии комитета в Токио, пишет РБК.

Отмечается, что новый олимпийский девиз будет звучать «Citius, altius, fortius - communis» («Быстрее, выше, сильнее - вместе», лат.) Решение о внесении изменений было принято единогласно.

Первоначальный олимпийский девиз был утвержден на I Олимпийском конгрессе в 1894 году в виде «Citius, fortius, altius» («Быстрее, выше, сильнее», лат.)

Напомним, недавно МОК также изменил текст клятвы олимпийцев. XXXII Летние Олимпийские игры пройдут в Японии с 23 июля по 8 августа.

12:21, 20 июля, 2021
Евгений Кандаков
55
0
#спорт\n#Олимпийские игры\n#МОК\n#Олимпиада