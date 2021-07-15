Лучший спортсмен июня в Удмуртии, лекарства для сердечников и новая клятва олимпийцев

О чем говорили в республике, стране и мире в последние несколько часов.

Ижевск. Удмуртия. Календарь показывает середину лета, а значит, тепло и солнце еще долго не покинут наши края. Доброе утро, Удмуртия, начинаем новый день с обзора вечерних и утренних новостей.

Лучший спортсмен июня

Лучшим в Удмуртии спортсменом июня признан пловец Павел Куклин. Народное онлайн-голосование проводилось республиканским центром спортивной подготовки. Об этом сообщается на официальной странице центра в соцсети «ВКонтакте».

Многократный чемпион страны по плаванию среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Павел Куклин вошел в состав российской сборной на Паралимпиаду в Токио. Среди последних побед шарканского пловца – золото чемпионата России на стометровке на спине и 2 серебра на дистанциях 400 и 100 метров свободным стилем.

Сердечникам помогут

Более 5 тысяч жителей Удмуртии, перенесших инфаркт, инсульт или операцию на сердце, получили бесплатные лекарства. На эти цели из регионального и федерального бюджетов в 2021 году уже выделено 158 миллионов рублей, сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Бесплатные медикаменты в течение года после постановки на диспансерный учет могут получать граждане, не являющиеся федеральными льготниками. После инфаркта миокарда лекарства за счет государства на протяжении 6 месяцев выписывают всем пациентам независимо от наличия льгот, подчеркнул главный внештатный кардиолог Минздрава Удмуртии Сергей Помосов. За рецептом необходимо обратиться к своему участковому терапевту.

Нет прививки – нет работы

Граждан, подлежащих обязательной вакцинации от коронавируса и не поставивших прививку, могут отстранить от работы. Заработная плата при этом не сохранится. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на разъяснение Роструда.

Такая жесткая мера предусмотрена Трудовым кодексом РФ, а также рядом других нормативно-правовых актов, пояснили в ведомстве. Прививка от коронавируса становится обязательной для сотрудников некоторых отраслей, если в регионе вынесено соответствующее постановление главного санитарного врача.

Если сотрудник предприятия, попавшего под обязательную вакцинацию, не поставил прививку при отсутствии медицинских противопоказаний, ему грозит отстранение от работы без сохранения жалованья.

Напомним, первыми в России обязательную вакцинацию ввели в Москве для работников торговли, общепита и сферы услуг.

Переписали клятву

МОК переписал клятву участников Олимпиады. Новая редакция торжественного обещания появилась накануне открытия игр в Токио, сообщает «Газета.ru». Издание ссылается на пресс-службу Международного олимпийского комитета.

Обновленный текст содержит фразы о равенстве и борьбе с дискриминацией. Кроме того, теперь клятва едина для всех представителей олимпийского движения - спортсменов, судей и тренеров. До этого каждый из них произносил свою клятву.

Непременным условием также является то, что обязательства перед организаторами и всеми участниками игр должны выразить мужчина и женщина. Это правило введено для того, чтобы соблюсти и подчеркнуть гендерное равенство олимпийцев.