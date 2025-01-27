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Лицеистка из Ижевска в составе сборной России получила медаль на международной географической олимпиаде OLGENAS

14:00, 27 января, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Лицеистка из Ижевска в составе сборной России получила медаль на международной географической олимпиаде OLGENAS
14:00, 27 января, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#Индонезия\n#Олимпиада\n#география
Источник фото: Минобразования Удмуртии
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Олимпиада проходила в Индонезии.

Джакарта. Индонезия. Ученица ижевского лицея №29 Энжелина Гаязова приняла участие в международной географической олимпиаде OLGENAS в Индонезии. Девушка заняла призовое место в составе сборной России. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Удмуртии. 

Всего российские школьники завоевали по две золотые, серебряные и бронзовые медали. Ижевская лицеистка взяла бронзу.

«Это в очередной раз подтверждает высокое качество подготовки наших школьников и их глубокие знания. Благодарю учителей и тренеров, которые неустанно трудятся над развитием талантов наших детей и помогают им достигать таких высот. Ваши профессионализм и преданность профессии способствуют тому, что наша система образования остается одной из самых сильных в мире», – сказал министр образования РФ Сергей Кравцов.

14:00, 27 января, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
35
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Индонезия\n#Олимпиада\n#география