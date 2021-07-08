Олимпийские игры в столичном регионе Японии пройдут без зрителей

В то же время публику пустят на трибуны в префектурах Фукусима, Ибараки, Мияги и Сидзуока.



Токио. Япония. На стадионы в Токио и соседних префектурах во время Олимпиады зрителей не допустят. Речь идет, в частности, о Канагаве, Сайтаме и Тибе, пишут «Известия» со ссылкой на Kyodo.

В то же время в префектурах Фукусима, Ибараки, Мияги и Сидзуока состязания пройдут при зрителях.

Причиной организаторы назвали введение в Токио режима ЧС из-за распространения COVID-19. Он будет действовать с 12 июля по 22 августа.

Напомним, ранее было объявлено, что из-за сложной эпидемиологической обстановки во время Олимпиады в Японии на спортивные объекты будут продавать не более половины билетов с максимальным лимитом заполняемости в 10 тыс. местных зрителей на трибунах.

Олимпиада и Паралимпиада в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа 2020 года.