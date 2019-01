Федор Емельяненко проиграл Райану Бейдеру в поединке за титул чемпиона мира

Лос-Анджелес. Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко проиграл Райану Бейдеру в первом раунде финала Гран-при Bellator в тяжелом весе. Американец одержал победу нокаутом.

«Хотел бы попросить поддержать Федора, у которого была блистательная карьера. Для меня честь быть в клетке с ним. Я испытывал психологическое давление, знал, что дерусь с величайшим бойцом всех времён», — рассказал после поединка Бейдер. Об этом сообщает RT со ссылкой на РИА Новости.

