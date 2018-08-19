Криштиану Роналду сломал нос сопернику в первом матче за «Ювентус»

Футболист столкнулся с вратарем «Кьево» Стефано Соррентино, который потерял сознание и был доставлен в больницу.

Италия. Нападающий Криштиану Роналду в дебютировал за «Ювентус» чемпионата Италии против «Кьево». Об этом сообщает «Советский спорт».

Португалец вступил в верховую борьбу за мяч и столкнулся с вратарем соперников Стефано Соррентино. Игрок «Кьево» потерял сознание, а после матча был доставлен в больницу, где ему был диагностирован перелом носа и подозрением на черепно-мозговую травму.

Матч «Кьево» — «Ювентус» завершился победой со счетом 3:2 в пользу «бьянконери».