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Криштиану Роналду сломал нос сопернику в первом матче за «Ювентус»

13:05, 19 августа, 2018
Диана Ворончихина
13:05, 19 августа, 2018
Диана Ворончихина
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#спорт\n#футбол\n#Италия\n#происшествие\n#Криштиану Роналду
Фото: скриншот с видео
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Футболист столкнулся с вратарем «Кьево» Стефано Соррентино, который потерял сознание и был доставлен в больницу.

Италия. Нападающий Криштиану Роналду в дебютировал за «Ювентус» чемпионата Италии против «Кьево». Об этом сообщает «Советский спорт».

Португалец вступил в верховую борьбу за мяч и столкнулся с вратарем соперников Стефано Соррентино. Игрок «Кьево» потерял сознание, а после матча был доставлен в больницу, где ему был диагностирован перелом носа и подозрением на черепно-мозговую травму.

Матч «Кьево» — «Ювентус» завершился победой со счетом 3:2 в пользу «бьянконери».

13:05, 19 августа, 2018
Диана Ворончихина
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#спорт\n#футбол\n#Италия\n#происшествие\n#Криштиану Роналду

 

 

 


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