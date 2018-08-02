Три российские биатлонистки перейдут в сборную Украины

Девушки проходят натурализацию.

Киев. Украина. Три российские биатлонистки Екатерина Бех, Анастасия Рассказова и Оксана Москаленко сменят спортивное гражданство. Девушки будут выступать за сборную Украины, сообщает пресс-служба Федерации биатлона Украины.

«Эти три девочки были приглашены белорусской федерацией. Они уволились в Москве, прошли сборы с белорусской командой, но что-то там не получилось, и они позвонили мне», - рассказал президент федерации Владимир Брынзак.

В настоящее время девушки оформляют документы на получение гражданства.

«Нам спортсменки такого уровня в любом случае не помешают, особенно учитывая, что в этой возрастной группе испытываем определённый кадровый дефицит», - отметил Брынзак.

Спортсменки Бех и Москаленко, которым еще не исполнилось 20, в международных стартах не участвовали. Рассказова выступала на Кубке IBU.