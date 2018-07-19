В программу Олимпиады-2022 в Пекине включат семь новых дисциплин

Игры пройдут с 4 по 20 февраля.

Лозанна. Международный олимпийский комитет (МОК) включил в программу Олимпиады-2022 в Пекине семь новых дисциплин. Об этом сообщается на сайте организации.

Так, в программе появятся соревнования по бобслею среди женщин-одиночек, смешанная эстафета в шорт-треке, прыжки на лыжах с трамплином смешанных команд, соревнования по фристайлу в лыжной акробатике также среди смешанных команд, фристайл в дисциплине биг-эйр среди мужчин и женщин и состязания по сноуборд-кроссу смешанных команд.

Также в МОК рассказали о «гендерном равенстве» на предстоящих Играх. Увеличится количество участниц-женщин, а число разыгрываемых наград в мужских и женских дисциплинах станет почти одинаковым.

Общее количество атлетов на играх уменьшится на 41 и составит 2892 спортсмена.

Напомним, ОИ-2018 пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.