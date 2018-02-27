Международный паралимпийский комитет допустил до Игр в Пхенчхане 30 российских атлетов

В нейтральном статусе они будут бороться за медали в горных лыжах, лыжных гонках, сноуборде и керлинге на колясках.

Бонн. Германия. Международный паралимпийский комитет (МПК) допустил до Игр в Пхенчхане 30 российских атлетов. Как и олимпийцы, они поедут на Паралимпиаду под нейтральным статусом.

Бороться за медали российские атлеты будут в горных лыжах, лыжных гонках, сноуборде и керлинге на колясках, сообщили в пресс-службе Паралимпийского комитета России. На старт выйдут 10 горнолыжников, 3 сноубордиста, 5 керлингистов и 12 лыжников.

Помимо этого, в список МПК также включены шесть спортсменов-ведущих (специалистов, сопровождающих незрячих паралимпийцев). Сопровождать атлетов на Играх в качестве официальных лиц и обслуживающего персонала будет всего 39 человек.

Кроме того, Международный олимпийский комитет может расширить список допущенных до Игр атлетов. В ПКР отметили, что спортивные чиновники продолжают рассматривать заявку сборной и могут дополнительно пригласить на Паралимпиаду-2018 небольшое число других российских спортсменов.