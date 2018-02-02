  • $ 56.18 ↓
  • € 69.93 ↑

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      На Паралимпиаду-2018 в Пхенчхан поедут 33 российских спортсмена

      11:00, 02 февраля, 2018
      Александра Бобрович
      11:00, 02 февраля, 2018
      Александра Бобрович
      237
      0
      #спорт\n#Паралимпиада\n#команда\n#Южная Корея\n#спортсмены
      Фото: paralymp.ru
      237
      0

      Паралимпийский комитет России сформировал окончательный состав сборной.

      Москва. На Паралимпиаду-2018 в Пхенчхан поедут 33 российских спортсмена. Как сообщили в пресс-службе Паралимпийского комитета России, утвержден окончательный состав сборной.  

      Согласно решению исполкома ПКР, в итоговую заявку вошли 33 атлета и 7 спортсменов-ведущих (специалистов, сопровождающих незрячих паралимпийцев). Общее число членов делегации, включая тренеров и обслуживающий персонал, составило 79 человек.  

      Кроме того, окончательную заявку сборной организация направила для рассмотрения в Международный паралимпийский комитет.  Решение МПК будет оглашено 13 февраля в немецком Бонне.  

      Напомним, российские паралимпийцы примут участие в Играх-2018 под нейтральным флагом. Они будут бороться за медали в соревнованиях по лыжным гонкам, биатлону, горным лыжам, сноуборду и кёрлингу на колясках.

      11:00, 02 февраля, 2018
      Александра Бобрович
      237
      0
      #спорт\n#Паралимпиада\n#команда\n#Южная Корея\n#спортсмены

       

       

       

      Рекомендуем


      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Водитель насмерть замерз на автомобильной трассе в Удмуртии

      17:13, 29 января, 2018
      15257

      Власти Ижевска решили всерьез взяться за любителей парковаться на газонах

      5932
      09:00, 01 февраля, 2018

      И.о. министра сельского хозяйства Удмуртии Ольга Абрамова: биография

      4923
      15:14, 01 февраля, 2018

      Выемка документов прошла в лыжном комплексе Кулаковой в Удмуртии

      4756
      12:05, 30 января, 2018

      Зло во имя добра: в Сарапуле мужчины надругались над знакомым, чтобы проучить его

      4509
      08:30, 30 января, 2018

      В Калининградской области бездомный кот спас ребенка от холода

      14:40, 27 января, 2018
      2658

      Россияне увидят суперлуние и затмение Луны

      2417
      19:21, 30 января, 2018

      Николай Сванидзе и Максим Шевченко подрались в радиоэфире из-за Сталина

      2147
      09:55, 31 января, 2018

      Россиянка Дарья Хохлова завоевала титул «Мисс бикини мира»

      2045
      18:10, 28 января, 2018

      Медики запретили летать Елене Летучей

      2035
      14:52, 29 января, 2018

      Бьорндален может поехать на Олимпиаду в составе белорусской сборной по биатлону

      19:24, 26 января, 2018
      2108

      Стала известна дата выхода последнего сезона «Игры престолов»

      1874
      18:00, 28 января, 2018

      В сети появился новый трейлер пятой части «Такси» Люка Бессона

      1705
      11:55, 29 января, 2018

      Основатель IKEA Ингвар Кампрад умер в Швеции

      1671
      16:00, 28 января, 2018

      В США назвали победителей премии Grammy

      1666
      09:38, 29 января, 2018

      Мультимедиа

      День пельменя

      Домашняя серия Ижсталь

      Кофемолка - выпуск 49: Владимир Байметов в гостях у Энвиля Касимова

      01 февраля, 2018