Паралимпийский комитет России сформировал окончательный состав сборной.

Москва. На Паралимпиаду-2018 в Пхенчхан поедут 33 российских спортсмена. Как сообщили в пресс-службе Паралимпийского комитета России, утвержден окончательный состав сборной.

Согласно решению исполкома ПКР, в итоговую заявку вошли 33 атлета и 7 спортсменов-ведущих (специалистов, сопровождающих незрячих паралимпийцев). Общее число членов делегации, включая тренеров и обслуживающий персонал, составило 79 человек.

Кроме того, окончательную заявку сборной организация направила для рассмотрения в Международный паралимпийский комитет. Решение МПК будет оглашено 13 февраля в немецком Бонне.

Напомним, российские паралимпийцы примут участие в Играх-2018 под нейтральным флагом. Они будут бороться за медали в соревнованиях по лыжным гонкам, биатлону, горным лыжам, сноуборду и кёрлингу на колясках.