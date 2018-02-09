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      В Пхёнчхане объявили открытыми XXIII зимние Олимпийские игры

      17:41, 09 февраля, 2018
      Евгений Кандаков
      17:41, 09 февраля, 2018
      Евгений Кандаков
      527
      0
      #спорт\n#олимпийский огонь\n#Олимпийские игры\n#пронос факела Олимпиады\n#Южная Корея\n#Северная Корея\n#МОК
      Фото: pixabay.com
      527
      0

      Эстафету с факелом, зажженным в Греции, завершила фигуристка Ким Ю На.  

      Пхёнчхан. Южная Корея. Торжественная церемония открытия Олимпиады-2018 прошла в южнокорейском Пхёнчхане. Как сообщает russian.rt.com спортсмены стран-участниц прошли перед тысячами зрителей в парке Хвэнге. Там же состоялись выступления артистов. 

      Во время красочного представления зрители увидели гигантские фигуры тигров и других представителей фауны Корейского полуострова. В какой-то момент восточную музыку сменила популярная песня Gangnam Style исполнителя PSY. Напомним, в 2012 году клип с этой композицией побил все рекорды просмотров и возглавил хит-парады. Всего в представлении участвовали 2 тысячи артистов. 

      Российская сборная прошла под 55 номером. В связи с санкциями Международного олимпийского комитета, спортсмены были одеты в нейтральную форму, без государственной символики – белые шапки и шарфы, светло-серые плащи и синие джинсы. Вместо российского триколора впереди колонны девушка-волонтер несла флаг с кольцами Олимпиады.   

      Напомним, в пятницу, 9 февраля, Спортивный арбитражный суд отклонил коллективную апелляцию им же оправданных ранее российских спортсменов, которым МОК отказал в приглашении на игры. Поэтому делегация сравнительно невелика, тем более что в ней не было конькобежцев, хоккеистов, лыжников и фигуристов, по разным причинам отказавшихся от участия в параде. Однако те, кто вышел, держали себя в руках, улыбались зрителям и были встречены аплодисментами. 

      Ярким моментом открытия Олимпиады стал выход объединенной команды КНДР и Республики Корея. Болельщики, большинство из которых – корейцы, тепло приветствовали спортсменов-земляков, не делая разницы, Север или Юг разделенного полуострова они представляют. 

      Далее прошла завершающая часть светомузыкального шоу, посвященного истории и сегодняшнему дню Южной Кореи. Затем состоялись выступления председателя МОК Ричарда Баха и других официальных лиц.   

      Финальным аккордом, по традиции, стало зажжение Олимпийского огня. Эстафету с факелом, доставленным из Греции, завершила южнокорейская фигуристка Ким Ю На. Пламя запылало, и XXIII зимние Олимпийские игры были объявлены открытыми.

      17:41, 09 февраля, 2018
      Евгений Кандаков
      527
      0
      #спорт\n#олимпийский огонь\n#Олимпийские игры\n#пронос факела Олимпиады\n#Южная Корея\n#Северная Корея\n#МОК

       

       

       

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