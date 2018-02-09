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      Фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов выиграли короткую программу командного зачета на Олимпиаде-2018

      13:00, 09 февраля, 2018
      Александра Бобрович
      13:00, 09 февраля, 2018
      Александра Бобрович
      271
      0
      #спорт\n#Олимпиада\n#Южная Корея\n#фигурное катание
      Фото: vk.com
      271
      0

      Однако в произвольной программе вместо них выступит другая пара.

      Пхенчхан. Южная Корея. Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов выиграли короткую программу командного зачета на Олимпиаде-2018. Как пишут РТ, россияне набрали 80,92 балла.  

      Второе место с результатом в 76,57 балла заняли канадские спортсмены Меган Дюамель и Эрик Рэдфорд. На третьем месте расположились представители сборной Германии - Алена Савченко и Бруно Массо с 75,36 баллами.  

      Отмечается, что во время произвольной программы вместо Тарасовой и Морозова на лед выйдут другие российские фигуристы. Их место займут либо Наталья Забияко и Александр Энберт либо Кристина Астахова и Алексей Рогонов.  

      По словам тренера Нины Мозер, такое решение фигуристы приняли потому, что хотят сосредоточиться на личном турнире. Благодаря паузе после командного зачета они смогут лучше подготовиться к борьбе за медали. 

      13:00, 09 февраля, 2018
      Александра Бобрович
      271
      0
      #спорт\n#Олимпиада\n#Южная Корея\n#фигурное катание

       

       

       

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