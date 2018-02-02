WADA разочаровано решением спортивного суда по делам российских олимпийцев

Агентство намерено поддержать апелляцию МОК в федеральном суде Швейцарии.

Монреаль. Канада. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) разочаровано решением Спортивного арбитражного суда (CAS) об оправдании 28 российских спортсменов. Как пишет НТВ, агентство намерено поддержать апелляцию МОК в федеральном суде Швейцарии.

Руководство организации считает, что оправдательный приговор CAS вызовет разочарование и тревогу среди спортсменов других стран. «WADA с серьезной обеспокоенностью относится к решениям суда об удовлетворении жалоб и частичном отклонении апелляций российских атлетов»,- цитирует телеканал сообщение пресс-службы канадских экспертов.

Кроме того, организация подчеркивает, что выводы комиссии МОК под руководством Дениса Освальда были подтверждены тем фактом, что Спортивный арбитражный суд частично отклонил жалобы 11 спортсменов.

Напомним, накануне стало известно, что CAS оправдал 28 российских спортсменов, пожизненно отстраненных от участии в Олимпиадах в связи с нарушением антидопинговых правил, а также вернул России первое место в неофициальном медальном зачете Игр-2014 в Сочи.