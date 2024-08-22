Вдова Раиси дала первое после гибели мужа интервью СМИ

Тегеран. Иран. Первое после трагической гибели президента Ирана Ибрагима Раиси дала его вдова Джамиле Аламолхода. Она ответила на вопросы RT.

По ее мнению, именно это СМИ является честным, что стало причиной согласия. В частности, Аламолхода заявила, что западные масс-медиа намеренно представляют своей аудитории Иран неразвитой страной, в которой опасно жить. Цель такой подачи информации – настроить граждан республики против властей.

«Американцы хотят стандартизировать всех по своим правилам и поместить их в эти рамки. Они преследуют любого, кто этого не принимает, включая нас, иранцев», — приводит канал высказывание вдовы иранского президента.

Напомним, вертолет, в котором летел Раиcи, потерпел крушение 19 мая 2024 года. Кроме президента погибли неcколько выcокопоcтавленных чиновников, в том чиcле глава МИД Ирана. Раиcи похоронили в мавзолее имама Резы в иранcком городе Мешхед.

По итогам второго тура выборов, состоявшегося 5 июля, новым президентом Ирана стал бывший депутат парламента страны, экс-глава Минздрава Масуд Пезешкиан.