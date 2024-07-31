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Беспорядки вспыхнули на северо-западе Англии после гибели детей

11:09, 31 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Беспорядки вспыхнули на северо-западе Англии после гибели детей
11:09, 31 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
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#Великобритания\n#нападение\n#дети\n#подростки\n#полиция\n#поджог\n#беспорядки
Фото: pxhere.com
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Участники жгли машины, разгромили магазин и дрались с полицией.

Саутпорт. Великобритания. После нападения на танцевальную студию и убийства детей в городе Саутпорт неподалеку от Ливерпуля произошли столкновения с полицией. Пострадали несколько офицеров, передает ИА Регнум.

Беспорядки вспыхнули 30 июля. Участники поджигали автомобили, разгромили магазин, швыряли бутылки, кирпичи и мусорные баки в полицейских. В организации нападения подозревают ультраправую группу «Лига английской обороны».

Столкновениям предшествовало нападение на танцевальную школу. Утром 29 июля 17-летний подросток нанес ножевые ранения группе детей, погибли трое, несколько пострадали, в том числе двое взрослых. Причины инцидента неизвестны.

Напомним, 18 июля мигранты устроили беспорядки в Лидсе на севере Британии. Поводом послужила попытка изъятия из семьи избитого подростка.

11:09, 31 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
156
0
#Великобритания\n#нападение\n#дети\n#подростки\n#полиция\n#поджог\n#беспорядки