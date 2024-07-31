Беспорядки вспыхнули на северо-западе Англии после гибели детей

Саутпорт. Великобритания. После нападения на танцевальную студию и убийства детей в городе Саутпорт неподалеку от Ливерпуля произошли столкновения с полицией. Пострадали несколько офицеров, передает ИА Регнум.

Беспорядки вспыхнули 30 июля. Участники поджигали автомобили, разгромили магазин, швыряли бутылки, кирпичи и мусорные баки в полицейских. В организации нападения подозревают ультраправую группу «Лига английской обороны».

Столкновениям предшествовало нападение на танцевальную школу. Утром 29 июля 17-летний подросток нанес ножевые ранения группе детей, погибли трое, несколько пострадали, в том числе двое взрослых. Причины инцидента неизвестны.

Напомним, 18 июля мигранты устроили беспорядки в Лидсе на севере Британии. Поводом послужила попытка изъятия из семьи избитого подростка.