Народные волнения в Кении унесли не менее 39 жизней

Найроби. Кения. Как минимум 39 кенийцев погибли при подавлении беспорядков, разразившихся в африканской стране в конце июня. Еще 32 жителя пропали без вести, пишет Коммерсантъ со ссылкой на Комиссию по правам человека Кении.

Больше всего убитых зарегистрировано в столичном городе Найроби. Пострадал 361 человек. 27 кенийцев были арестованы.

Недовольство жителей Кении вызвали планы властей по повышению налогов. В частности, НДС на хлеб, транспортировку сахара и использование финансовых услуг хотели поднять до 16%. Позднее эти и другие непопулярные меры отменили, скандальный закон рассмотрят с поправками после 23 июля. Однако на улицах Найроби и других крупных городов с 18 июня вспыхнули беспорядки. Добавим, среди пострадавших при их подавлении оказались даже сводная сестра экс-президента США Аума Обама и ее дочь.