В Минске приговорили к 8 годам колонии оппозиционера Романа Протасевича

Минск. Белоруссия. Бывшего главного редактора оппозиционного телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича осудили в Минске. Его приговорили к 8 годам колонии, пишет «Интерфакс» со ссылкой на белорусское агентство «БелТА».

Протасевича признали виновным в организации заговора с целью захвата государственной власти неконституционным путем и по ряду других статей. Двух других фигурантов дела, Степана Путило и Яна Рудика, приговорили заочно к 20 и 19 годам колонии соответственно.

Напомним, 23 мая 2020 года летевший из Афин в Вильнюс самолет авиакомпании Ryanair принудительно приземлили в Минске. На борту находились 126 пассажиров, в том числе один из создателей признанного в Белоруссии экстремистским телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич и его подруга, россиянка София Сапега. Приказ о посадке лайнера был отдан в связи с получением информации о бомбе, якобы заложенной в самолет террористами. Это сообщение оказалось ложным. Во время посадки борта в небо был поднят истребитель МиГ-29 белорусских ВВС.

Протасевич и Сапега после приземления лайнера были задержаны, рейс продолжился.

В связи с этим страны ЕС, а также США, Канада, Великобритания и ряд других ввели против Белоруссии санкции.

В мае 2022 года Софью Сапегу приговорили в Минске к 6 годам лишения свободы. В апреле 2023 года генпрокуратура Белоруссии разрешила ей отбыть остаток наказания в России.