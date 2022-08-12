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Осужденный за коррупцию глава Samsung попал под амнистию

15:02, 12 августа, 2022
Евгений Кандаков
Осужденный за коррупцию глава Samsung попал под амнистию
15:02, 12 августа, 2022
Евгений Кандаков
34
0
#амнистия\n#помилование\n#президент\n#свобода\n#бизнес\n#предприниматели\n#коррупция\n#взятка\n#приговор\n#Samsung\n#Южная Корея
Фото: pixabay.com
34
0

Теперь Ли Чжэ Ёна полностью восстановят в правах.

Сеул. Южная Корея. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль амнистировал отбывавшего наказание за дачу взятки главу корпорации Samsung Ли Чжэ Ёна. Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на агентство Yonhap.

Отмечается, что всего по случаю Дня освобождения, который отмечается в Южной Корее 15 августа, помиловано почти 1700 человек. Годом ранее по тому же случаю Ли Чжэ Ён вышел из тюрьмы условно-досрочно. Теперь он получил президентское помилование и может быть полностью восстановлен в правах.

Напомним, в 2017 году вице-президента компании Samsung Electronics и фактического главу Samsung Group Ли Чжэ Ёна осудили за дачу взятки в 6,38 млн долларов США, а также хищения, сокрытие активов за рубежом и лжесвидетельство. 

Как пишет ИА REGNUM, кроме топ-менеджера Samsung, южнокорейский лидер амнистировал экс-председателя STX Group Кан Док Су и главу сталелитейного завода Dongkuk Steel Чан Сэ Чжу. Это решение Юн Сок Ёля уже приветствовала Торгово-Промышленная палата страны и Федерация корейской промышленности.

15:02, 12 августа, 2022
Евгений Кандаков
34
0
#амнистия\n#помилование\n#президент\n#свобода\n#бизнес\n#предприниматели\n#коррупция\n#взятка\n#приговор\n#Samsung\n#Южная Корея