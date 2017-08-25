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      Глава корпорации Samsung Ли Чже Ён проведет за решеткой 5 лет

      14:08, 25 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      14:08, 25 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      117
      0
      #коррупция\n#Южная Корея\n#Samsung\n#приговор\n#суд
      Фото: pixabay.com
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      Топ-менеджера признали виновным в ряде коррупционных и экономических преступлений.  

      Сеул. Южная Корея. К 5 годам лишения свободы приговорил суд центрального округа южнокорейской столицы вице-президента компании Samsung Electronics и фактического главу Samsung Group Ли Чже Ёна. Об этом сообщает РБК со ссылкой на зарубежную прессу.  

      По данным агентства, суд признал 49-летнего топ-менеджера виновным в причастности к даче взятки в 6,38 млн долларов США, а также в хищениях, сокрытии активов за рубежом и лжесвидетельстве.  

      По версии следствия, взятку он предлагал представителям властей для того, чтобы государство дало добро на слияние двух дочерних структур Samsung на нужных Ли Чже Ёну условиях.

      Осужденный своей вины не признал. Вероятно, он оспорит приговор в вышестоящей судебной инстанции.

      14:08, 25 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      117
      0
      #коррупция\n#Южная Корея\n#Samsung\n#приговор\n#суд

       

       

       

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