Закрыть
Все разделы Поиск
История ижевского оружия Спецпроект Удмуртия 18+ Спецпроект
Обещания Спецпроект 100-летие Удмуртии Спецпроект
Речной туризм. Как Удмуртия представлена на круизной карте Лонгрид Гаражная амнистия: вопросы и ответы Лонгрид Гайд: как первокурснику «выжить» в общежитии Лонгрид

Большинство сотрудников скорой помощи из Облучья передумали увольняться

14:16, 06 ноября, 2021
Екатерина Сентемова
Большинство сотрудников скорой помощи из Облучья передумали увольняться
14:16, 06 ноября, 2021
Екатерина Сентемова
140
0
#ЕАО\n#скорая помощь\n#вакцинация\n#увольнения\n#врачи
Фото: twenty20.com
140
0

Всего на станции заявление на увольнение написали 26 человек.

Облучье. Еврейская автономная область. Большая часть сотрудников станции скорой помощи города Облучье отозвали свои заявления на увольнение. Об этом сообщает «Интерфакс».

Напомним, что весь коллектив скорой помощи города, состоящий из 15 медработников 4 ноября из-за нежелания ставить прививку от коронавируса написали заявления на увольнения. Они обещали продолжить свою работу до 15 ноября.

Всего пожелали уволиться 26 медицинских сотрудников из Облученского района.

14:16, 06 ноября, 2021
Екатерина Сентемова
140
0
#ЕАО\n#скорая помощь\n#вакцинация\n#увольнения\n#врачи
?>