Большинство сотрудников скорой помощи из Облучья передумали увольняться

Всего на станции заявление на увольнение написали 26 человек.

Облучье. Еврейская автономная область. Большая часть сотрудников станции скорой помощи города Облучье отозвали свои заявления на увольнение. Об этом сообщает «Интерфакс».

Напомним, что весь коллектив скорой помощи города, состоящий из 15 медработников 4 ноября из-за нежелания ставить прививку от коронавируса написали заявления на увольнения. Они обещали продолжить свою работу до 15 ноября.

Всего пожелали уволиться 26 медицинских сотрудников из Облученского района.