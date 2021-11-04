Все сотрудники скорой помощи в городе Облучье решили уволиться из-за нежелания вакцинироваться

Медики уверены в наличии у себя иммунитета из-за постоянного контакта с больными.

Облучье. Еврейская автономная область. Коллектив скорой помощи города Облучье в Еврейской автономной области написал заявления на увольнение. Как передаёт RT, причиной такого поступка медиков стало их нежелание вакцинироваться от коронавируса.

«Все 15 сотрудников скорой написали заявления на увольнение из-за нежелания вакцинироваться. Руководство мы предупредили заранее, что напишем заявление. До 15 ноября будем работать», — рассказал один из сотрудников скорой в комментарии РИА Новости.

По его словам, все эти медики подрабатывают в ковидном госпитале и находятся в постоянном контакте с пациентами, а потому убеждены, что обладают иммунитетом к COVID-19.

Информацию об увольнении сотрудников скорой подтвердил главврач ОГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи» ЕАО Владислав Коган, который также заверил жителей региона, что без медпомощи они не останутся.