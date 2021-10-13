Британские СМИ извинились за фейки о краже россиянами формулы вакцины от COVID-19

Ранее в них были размещены статьи о том, что «Спутник V» создан якобы на основе препарата AstraZeneca.

Лондон. Великобритания. Два британских издания опубликовали опровержения размещенных ими ранее материалов о том, что российские шпионы похитили формулу антиковидной вакцины AstraZeneca, на основе которой затем якобы был создан российский препарат «Спутник V». Об этом пишет Лента.ру.

В частности, The Sun и Daily Express извинились за ложную информацию и разместили у себя комментарии Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), из средств которого финансировалось создание вакцины.

Фейк был опубликован 10 октября The Sun, затем его перепечатал Daily Express. Комментируя эти материалы, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что британский таблоид The Sun не является научным изданием. А бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко отметил, что авторам статьи нужно пройти психологическую экспертизу. Если бы эти сведения были правдой, то агентов внешней разведки Британии MI-6 следовало бы уволить за профнепригодность, добавил он.

По данным РФПИ, вакцина британско-шведской компании AstraZeneca создана на основе аденовируса шимпанзе, а «Спутник V» — на основе аденовируса человека. Ранее разработчик российского препарата Центр имени Гамалеи использовал ту же платформу для создания вакцин против лихорадки Эбола в 2017 году и против ближневосточного респираторного синдрома (MERS) 2 года спустя, подчеркнули в Российском фонде прямых инвестиций.