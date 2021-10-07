Нобелевскую премию вручили за романы о мигрантах из Африки

Автор является выходцем из Танзании, живет в Великобритании.



Швеция. Стокгольм. В Стокгольме продолжается ежегодная Нобелевская неделя. Награду по литературе за 2021 год присудили проживающему в Великобритании выходцу из Танзании Абдулразаку Гурне, сообщает «Интерфакс».

Премию ему дали за «бескомпромиссное и сострадательное исследование последствий колониализма и судьбы беженцев».

Абдулразак Гурна родился на острове Занзибар (ныне является самоуправляемой частью Танзании). В Великобританию переселился в конце 1960-х годов. Является профессором Кентского университета и автором 10 романов, в том числе «Рай» (1994), «У моря» (2001) и «Дезертирство» (2005).

Напомним, Нобелевскую премию по литературе за 2020 год вручили американской поэтессе Луизе Глюк.