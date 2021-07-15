Компания Netflix приняла Меган Маркл на работу в качестве продюсера мультсериала

Рабочее название будущей ленты – «Жемчужина».



Лос-Анджелес. США. Супруга британского принца Гарри Меган Маркл устроилась исполнительным продюсером на стриминговую платформу Netflix. Как ожидается, герцогиня Сассекская выпустит мультсериал под рабочим названием «Жемчужина», пишет РБК.

По данным основанной принцем Гарри и Маркл общественной организации Archewell, в основе сюжета будущей анимационной саги - приключения молодой девушки, которая учится проявлять свою силу. Вдохновение для этого она черпает у влиятельных женщин.

В проекте также примет участие Аманда Ринда, известная в качестве исполнительного продюсера и художника-постановщика мультсериалов «DC девчонки-супергерои» и «Мой шумный дом». Она станет шоураннером фильма. В числе прочих продюсеров «Жемчужины» упоминаются Дэвид Ферниш («Рокетмен»), а также Дэн Коган, получивший «Оскара» за документальную ленту «Икар». Кстати, до замужества Меган Маркл была актрисой.

Напомним, ранее стало известно о том, что супруг Маркл принц Гарри совместно с Опрой Уинфри выступил исполнительным продюсером документального сериала на тему психического здоровья. В нем он, в частности, поделился воспоминаниями о своей матери, принцессе Диане.