Принц Гарри расскажет в сериале о своей матери принцессе Диане

Откровениями в нем поделятся также телеведущая Опра Уинфри и певица Леди Гага.



Лос-Анджелес. США. Принц Гарри стал исполнительным продюсером и одним из героев документального сериала, снятого компанией Apple TV. Об этом сообщает телеканал «360 градусов» со ссылкой на The Times.

Сериал называется «Моя невидимая сторона» и посвящен психическому здоровью. В нем, в частности, внук королевы Елизаветы II расскажет о смерти и похоронах своей матери, принцессы Дианы.

Сопродюсером проекта выступила американская телеведущая Опра Уинфри. Она также поделится воспоминаниями о самых тяжелых днях своей жизни. К ней присоединятся певица Леди Гага, баскетболист Демар Дерозан и другие знаменитости.

Напомним, откровенное интервью Гарри и его жены Меган Маркл, данное Опре Уинфри в начале марта 2021 года, вызвало скандал в Великобритании. Уехавшие жить в США герцог и герцогиня Сассекские обвинили королевскую семью в расизме. Вскоре после этого стало известно, что принц Гарри устроился на работу в американскую компанию, которая занимается коучингом, консультированием и психологической помощью.