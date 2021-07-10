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Власти Италии предлагают желающим переехать в "умирающие" деревни

16:10, 10 июля, 2021
Анна Торхова
Власти Италии предлагают желающим переехать в "умирающие" деревни
16:10, 10 июля, 2021
Анна Торхова
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#Италия\n#деревня\n#бизнес
Фото: pixabay.com
75
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За это людям готовы заплатить до 28 тыс. евро.

Калабрия. Италия. Власти Италии обеспокоены населенными пунктами, которые могут превратиться в деревни-призраки. Об этом пишет Газета.ru.
Желающим предлагают переехать в регион Калабрия в деревни у гор и моря. В качестве материальной поддержки им выплатят до 28 тыс. евро. В свою очередь новые жители обязаны заняться в регионе малым бизнесом. Кроме того, их возраст должен быть не меньше 40 лет. В течение 90 дней с момента одобрения заявки они должны переехать в Калабрию.
Проект запустят в ближашее время. На его воплощение выделено более 700 тыс. евро.
16:10, 10 июля, 2021
Анна Торхова
75
0
#Италия\n#деревня\n#бизнес