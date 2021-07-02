В Лондоне открыли памятник принцессе Диане

В церемонии приняли участие представители королевской семьи.



Лондон. Великобритания. Памятник принцессе Диане открылся в саду Кенсингтонского дворца в Лондоне. Торжественная церемония состоялась 1 июля, пишет «Интерфакс» со ссылкой на телеканал BBC News.

В этот день леди Ди исполнилось бы 60 лет. В открытии приняли участие сыновья принцессы Уильям и Гарри. Им доверили снять покрывало со статуи. Отмечается, что между братьями есть разногласия, они не появлялись на публике вместе со времени похорон их деда принца Филиппа, состоявшихся в апреле. На церемонии присутствовали также две сестры и брат Дианы.

Принцесса изображена с мальчиком и девочкой. По замыслу скульптора, это должно напомнить об активной благотворительной деятельности Дианы: она много помогала больным и нуждающимся детям разных стран.

Свадьба принца Чарльза Виндзора и Дианы Спенсер состоялась в 1981 году. Вместе супруги прожили 15 лет, затем развелись. Принцесса погибла в автокатастрофе 31 августа 1997 года. В Кенсингтонском дворце Диана проживала и после развода с Чарльзом до своей гибели.