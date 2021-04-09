В Англии скончался супруг Елизаветы II принц Филипп

До своего столетия он не дожил 2 месяцев.



Виндзор. Великобритания. Печальное событие произошло в монаршей семье Великобритании. В возрасте 99 лет умер муж Елизаветы II, герцог Эдинбургский принц Филипп, пишет «Интерфакс».

«С глубокой скорбью Ее Величество Королева объявляет о смерти своего любимого супруга, Его Королевского Высочества принца Филиппа, герцога Эдинбургского. Его Королевское Высочество мирно скончался сегодня утром в Виндзорском замке», - сообщается 9 апреля на странице Букингемского дворца в Twitter.

Муж королевы не дожил 2 месяцев до своего 100-летнего юбилея. Елизавета II моложе его на 5 лет. Они поженились в 1947 году. Принц Филипп происходил из немецкой династии Глюксбургов, воцарившейся в Греции после освобождения страны от турецкого ига. Родился в 1921 году на острове Корфу. Учился в Германии, Шотландии и Англии. Во время Второй мировой войны служил на флоте.

С 2017 года из-за проблем со здоровьем принц Филипп перестал участвовать в публичных мероприятиях. В феврале 2021 года был доставлен в больницу, в марте перенес операцию на сердце. После этого проходил длительную реабилитацию в клинике.