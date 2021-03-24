Хватит бездельничать: принц Гарри устроился на работу в американскую компанию

Фирма BetterUp занимается коучингом и консультированием.



Лос-Анджелес. США. Отказавшийся от ряда королевских привилегий британский принц Гарри устроился на работу. Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на Wall Street Journal, герцога Сассекского приняли на должность директора по влиянию в американской фирме BetterUp.

Компания занимается коучингом, консультированием и психологической помощью. В штате BetterUp - около 2 тыс. тренеров, предлагающих услуги на 49 языках в 66 странах мира. Гарри Виндзор будет заниматься разработкой стратегий развития продуктов и благотворительностью, а также читать публичные лекции на тему психического здоровья.

Сам принц в связи со своим трудоустройством сказал, что коучинг дает безграничные возможности для личного развития и улучшения жизни.

Напомним, в январе 2020 года принц Гарри и его жена Меган Маркл покинули Великобританию и поселились сперва в Канаде, а затем в Калифорнии. При этом они отказались от привилегий старших членов королевской семьи и решили зарабатывать на жизнь самостоятельно.

В начале марта Гарри и Меган дали скандальное интервью американской телеведущей Опре Уинфри, в котором заявили о «расистском» отношении к их ребенку со стороны королевской семьи и ряде других неприглядных моментов из своей жизни в Великобритании.