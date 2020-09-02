Трамп раскритиковал мэрию Вашингтона за рекомендации о сносе памятников экс-президентам и Колумбу

Перенести или уничтожить могут 1330 монументов историческим деятелям, обвиненным в расизме и рабовладении.



Вашингтон. США. Президент США Дональд Трамп заявил о недопустимости войны с собственной историей, развернувшейся в стране. Поводом к этому послужили рекомендации по переименованию, уничтожению или контекстуализации памятников бывшим главам государства, принятые спецкомитетом мэрии Вашингтона, пишет Газета.ру.

Отмечается, что заявление Трампа в защиту монументов опубликовано на сайте Белого Дома. В нем президент критикует решение городских властей. По его мнению, оно провоцирует беспорядки и ведет к уничтожению истории и наследия США.

Трамп добавил, что пока он управляет страной, подобные призывы «ни к чему не приведут».

31 августа спецкомитет Вашингтона рекомендовал муниципалитету переименовать, убрать или контекстуализировать 1 330 памятников, в том числе Христофору Колумбу, Джорджу Вашингтону, Томасу Джефферсону и Эндрю Джексону. Авторы документа считают указанных исторических деятелей причастными к расизму и рабовладению.

Напомним, с мая текущего года многие города США охватили беспорядки, вызванные гибелью при задержании афроамериканца Джорджа Флойда и другими фактами произвола силовиков. Участники выступлений громят магазины, нападают на полицейских, сносят памятники рабовладельцам и лицам, обвиненным в расистских взглядах.